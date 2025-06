Taxas de juros do BCE estão em território em que devem permanecer, diz Makhlouf

DUBLIN (Reuters) - As taxas de juros do Banco Central Europeu estão em um território onde é provável que permaneçam em um futuro próximo, mas isso não significa que uma mudança na política monetária esteja fora de cogitação para a próxima reunião do banco, disse Gabriel Makhlouf, membro do Conselho do BCE.

"Certamente acho que agora estamos em um território onde é provável que permaneçamos no futuro próximo. Se isso significa que, na próxima reunião, decidiremos não mudar, realmente dependerá dos fatos na próxima reunião" em julho, disse Makhlouf em uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira.

Makhlouf, presidente do banco central da Irlanda, disse que as autoridades precisam ser prudentes e cautelosas, com riscos de baixa para o crescimento econômico da zona do euro e mistos para a inflação devido à incerteza sobre onde as políticas tarifárias se estabelecerão.