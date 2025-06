Transpetro acerta com Petrobras mais 4 embarcações para o próximo plano de negócios

"Acertei com a (presidente) Magda (Chambriard) a inclusão de mais quatro embarcações no plano do tipo PMAX", disse Bacci, a jornalistas, em evento da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), na noite de terça-feira. "O perfil dessas embarcações vai depender da demanda do que a Petrobras vai querer, e isso está sendo analisado."

As aquisições de navios junto à Transpetro devem atender prioritariamente às demandas de transporte de produtos da Petrobras.

A petroleira também contrata navios junto a outras empresas. Ao final de maio, a presidente da companhia, Magda Chambriard, previu a contratação de 52 embarcações até 2026, com investimentos de R$29 bilhões, durante evento em Santa Catarina.

No governo de Luiz Inácio Lula da Silva, a Petrobras está intensificando contratações de embarcações para fortalecer a indústria naval brasileira, importante geradora de empregos.

A perspectiva é que a licitação das quatro novas embarcações, disse Bacci, possa ocorrer já no começo do ano que vem.

A Transpetro está com uma licitação em curso para contratação de oito navios gaseiros, visando triplicar a capacidade de transporte de GLP e derivados e permitir o transporte de amônia.