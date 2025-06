Trump diz que China fornecerá terras raras e que EUA permitirão estudantes

A China cobrará uma tarifa de 10% sobre as importações dos EUA, disse a autoridade.

Trump disse que o acordo está sujeito à aprovação final dele e do presidente da China, Xi Jinping.

"ÍMÃS COMPLETOS E TODAS AS TERRAS RARAS NECESSÁRIAS SERÃO FORNECIDOS, ANTECIPADAMENTE, PELA CHINA. DA MESMA FORMA, FORNECEREMOS À CHINA O QUE FOI ACORDADO, INCLUINDO O USO POR ESTUDANTES CHINESES DE NOSSAS FACULDADES E UNIVERSIDADES (O QUE SEMPRE FOI BOM PARA MIM!)", disse Trump.

Autoridades norte-americanas e chinesas disseram na terça-feira que concordaram com uma estrutura para colocar sua trégua comercial de volta nos trilhos e remover as restrições de exportação da China sobre terras raras, oferecendo poucos sinais de uma solução duradoura para as tensões comerciais de longa data.

Ao final de dois dias de intensas negociações em Londres, o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, disse a repórteres que o acordo estrutural dá peso a um pacto alcançado no mês passado em Genebra para aliviar as tarifas bilaterais de retaliação que atingiram três dígitos

O acordo de Genebra havia fracassado devido às restrições impostas pela China às exportações de minerais essenciais, o que levou o governo Trump a responder com seus próprios controles de exportação, impedindo o envio de software de design de semicondutores, aeronaves e outros produtos para a China.