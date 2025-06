Trump diz que estaria disposto a estender prazo de negociações comerciais, mas que não será necessário

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos EUA, Donald Trump, disse nesta quarta-feira que estaria disposto a estender o prazo de 8 de julho para concluir as negociações comerciais com os países, antes que tarifas norte-americanas mais elevadas entrem em vigor, mas afirmou que não acredita que isso seja necessário.

Falando a repórteres antes de uma apresentação de "Os Miseráveis" no Kennedy Center, Trump disse que as negociações comerciais continuavam com cerca de 15 países, incluindo Coreia do Sul, Japão e União Europeia.

Ele afirmou que os EUA enviariam cartas em uma ou duas semanas descrevendo os termos dos acordos comerciais para dezenas de outros países. Segundo Trump, os países poderão aceitar ou rejeitar.