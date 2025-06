Turbi mira além de aluguel de carros e prevê dobrar receita e ter lucro em 2025

A empresa atualmente tem um prejuízo mensal entre R$2 milhões e R$3 milhões, mas com a expansão da frota de 6 mil para 10 mil em 2025 a expectativa é "termos lucro líquido até o final do ano", disse Prado em entrevista à Reuters. Atualmente, a Turbi tem um resultado de "break even", ou equilíbrio, em nível recorrente no desempenho operacional, afirmou.

"Se a Selic estivesse num patamar normalizado, de uns 12%, a gente já estaria com lucro", disse o executivo.

Apesar de ser a quarta maior, a distância da Turbi para as maiores empresas do setor é enorme. Enquanto a companhia fundada por Prado e Lira tem atualmente 6 mil carros, a frota da Localiza passa dos 620 mil e a da Movida beira os 260 mil, segundo números do final do primeiro trimestre. O mercado de locação no Brasil é bem pulverizado, tem cerca de 31,5 mil empresas em atuação, segundo a associação do setor, Abla.

O crescimento tem permitido à Turbi fazer captações de recursos para investimento em frota, que deixou de ser alugada junto a operadoras médias - como Marbor, Osten e Flua - para ser sublocada aos clientes. Prado comentou que atualmente 100% da frota da empresa é própria, o que melhora uma margem Ebitda que encerrou o primeiro trimestre em 59%. "Chegamos a ter 3.000 carros alugados", afirmou.

O executivo citou que as captações de recursos somaram R$100 milhões em 2023, R$500 milhões em 2024 e este ano há "expectativa de mais de R$1 bilhão", montante que chegou a ser suspenso quando o governo publicou decreto que elevou o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

"Até agora, todas as emissões da Turbi foram feitas via debêntures, que não têm incidência de IOF. Mas o grande ponto é que estamos explorando produtos bancários normais como CCBs (Cédula de Crédito Bancário) para compras de carros, essas, sim, são fortemente impactadas pelo o que o governo trouxe", disse Prado.