Wall Street sobe após dados de inflação de maio

Anualmente, a inflação geral ficou em 2,4%, abaixo da alta de 2,5% estimada pelos economistas consultados pela Reuters.

"No longo prazo, ainda há preocupações sobre as tarifas de Trump serem inflacionárias, mas esse relatório foi melhor do que o esperado e alimenta a expectativa de que o Federal Reserve possa intervir com cortes nos juros ainda este ano", disse Robert Pavlik, gerente sênior de portfólio da Dakota Wealth.

Os operadores estão prevendo cortes de 48 pontos-base nos juros até o final do ano, de acordo com dados compilados pela LSEG. Eles estão prevendo uma chance de 57% de um corte de 25 pontos em setembro, de acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group.

O S&P 500 e o Nasdaq também eram negociados perto de níveis recordes, com o S&P 500 cerca de 1,6% abaixo das máximas históricas atingidas em fevereiro, e o Nasdaq cerca de 2% abaixo de seus picos recordes de dezembro.

Um dia depois que as autoridades de Washington e Pequim concordaram com uma estrutura para colocar sua trégua tarifária de volta nos trilhos, o presidente Donald Trump disse que o acordo dos EUA com a China foi fechado, com Pequim fornecendo ímãs e minerais de terras raras.

O Dow Jones Industrial Average subia 0,13%, para 42.922,71 pontos, enquanto o S&P 500 ganhava 0,10%, a 6.044,94 pontos, e o Nasdaq Composite tinha alta de 0,14%, para 19.742,60 pontos.