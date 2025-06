Ações chinesas têm leve baixa com diminuição do otimismo inicial por acordo EUA-China

O índice Hang Seng, de Hong Kong, perdeu 1,36% no fechamento, recuando da máxima de quase três meses atingida na sessão anterior.

As ações de tecnologia lideraram as perdas nos mercados. O índice CSI Semiconductor caiu 1,5%, enquanto o índice Hang Seng Tech recuou 2,2%.

Entre os principais perdedores, a fabricante de chips SMIC caiu 2%, atingindo seu menor nível em uma semana. A Alibaba enfraqueceu 3,2% e a fabricante de veículos elétricos Xpeng recuou 6,7%.

Uma trégua comercial entre as duas maiores economias do mundo foi retomada, disse o presidente dos EUA, Donald Trump, um dia depois que negociadores de Washington e Pequim concordaram com uma estrutura para aliviar as tarifas retaliatórias bilaterais.

Segundo o acordo, Pequim suspenderá as restrições à exportação de minerais de terras raras e os EUA restaurarão o acesso dos estudantes chineses às suas universidades, disse Trump no Truth Social.

No entanto, os termos continuam sujeitos a aprovações finais, com detalhes notavelmente ausentes. As tarifas de 55% sobre as importações chinesas também serão mantidas, disse o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick.