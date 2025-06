Ações da Boeing caem após acidente da Air India reacender receios sobre segurança

Por Nathan Gomes e Shashwat Chauhan

(Reuters) - A queda de um jato 787-8 Dreamliner da Air India nesta quinta-feira, minutos após sua decolagem, representa mais um desafio para a Boeing, cujo novo presidente tem tentado recuperar a confiança após uma série de problemas de segurança e produção.

A causa do acidente ainda não está clara. O avião, que seguia com destino a Londres, caiu na cidade de Ahmedabad, no oeste da Índia, de acordo com autoridades, no pior desastre aéreo do mundo em uma década.