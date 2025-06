Ações europeias caem com perda de força de otimismo sobre comércio e aumento de tensões geopolíticas

Esse movimento prolongado de venda marca a mais longa série de perdas diárias do índice em mais de dois meses.

O principal catalisador foi a persistente falta de clareza em relação à política comercial global. O presidente dos EUA, Donald Trump, disse na quarta-feira que estava disposto a prorrogar o prazo para as negociações comerciais, mas que provavelmente isso não será "necessário" pois o envio de "cartas de oferta" é iminente.

Embora as recentes negociações comerciais com a China tenham resultado em um acordo, elas não conseguiram desmantelar as tarifas existentes ou resolver desequilíbrios comerciais estruturais de longa data.

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse que a União Europeia havia sido mais lenta em apresentar propostas robustas, mas agora estava demonstrando "mais fé".

No entanto, os mercados estavam céticos com a possibilidade de a UE conseguir fechar um acordo antes do prazo de 8 de julho de Trump -- quando a pausa tarifária expira.

As preocupações geopolíticas adicionaram mais cautela aos mercados depois que Trump disse que alguns funcionários dos EUA estavam sendo retirados do Oriente Médio em meio às crescentes tensões com o Irã.