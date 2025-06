BlackRock pretende aumentar receita para US$35 bilhões ou mais até 2030

A maior gestora de ativos do mundo, que supervisionava US$11,58 trilhões no fim do primeiro trimestre, expandiu no ano passado sua presença nesses mercados por meio de uma série de aquisições que, segundo o presidente-executivo Larry Fink, foram transformadoras para a empresa.

A BlackRock gastou cerca de US$25 bilhões em 2024 no fundo de infraestrutura Global Infrastructure Partners e no negócio de crédito privado HPS Investment Partners. Também fechou um acordo de US$3,2 bilhões para adquirir o provedor de dados Preqin. Essa aquisição foi oficialmente concluída em março deste ano.

A BlackRock também tem como objetivo dobrar sua capitalização de mercado para US$280 bilhões e almeja US$400 bilhões de captação cumulativa de mercados privados até 2030, disse em uma apresentação para investidores nesta quinta-feira.

Os ativos privados geram taxas significativamente mais altas do que os fundos negociados em bolsa (ETFs), uma parte essencial dos negócios da BlackRock por meio de sua franquia iShares.

A BlackRock tem como meta que sua presença nesses mercados de capital privado e seus negócios de tecnologia representem 30% ou mais da receita total da empresa até 2030, ante 15% em 2024.

Em sua carta anual aos acionistas em 2025, Fink disse que o protecionismo havia retornado com força como resultado de uma divisão de riqueza que poderia ser combatida oferecendo a mais investidores acesso a mercados privados de alto retorno, como fundos de infraestrutura e crédito privado.