Boeing desaba 8% após queda de avião da Air India

A Boeing disse em comunicado que está ciente das notícias iniciais e que está trabalhando para reunir mais informações.

A notícia chega no momento em que a fabricante de aviões norte-americana tenta reconstruir a confiança do mercado, do público e de autoridades sobre a segurança de suas aeronaves e em que a empresa tenta aumentar a produção sob o comando do presidente-executivo, Kelly Ortberg.

As ações da Boeing caíram cerca de 8%, a US$196,52, nas negociações do pré-mercado.

"É uma reação de reflexo (à queda do avião) e há novos temores sobre os problemas que afetaram as aeronaves da Boeing e a própria Boeing nos últimos anos", disse Chris Beauchamp, analista do IG Group.

(Por Shashwat Chauhan e Purvi Agarwal)