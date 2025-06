Dólar fecha estável no Brasil com foco no fiscal e no exterior

Às 17h36 na B3 o dólar para julho -- atualmente o mais líquido no Brasil -- estava estável, aos R$5,5580.

No início do dia a moeda norte-americana chegou a oscilar em baixa ante o real, tentando acompanhar o viés vindo do exterior, em meio a sinais de que a inflação nos EUA está, de fato, cedendo.

O índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) avançou 0,1% em maio nos EUA, abaixo da alta de 0,2% projetada pelos economistas, enquanto os pedidos iniciais de auxílio-desemprego ficaram em 248.000, em dado com ajuste sazonal, na semana passada, acima dos 240.000 esperados.

Às 9h57, já após a divulgação dos números nos EUA, o dólar à vista atingiu a cotação mínima de R$5,5253 (-0,25%).

No entanto, o recuo não se sustentou no Brasil em função do desconforto do mercado com as medidas fiscais da véspera.

“Se fosse só pelo exterior, teríamos dólar para baixo hoje. Mas aqui os agentes não gostaram das medidas que vão substituir o aumento do IOF”, comentou durante a tarde o diretor da Correparti Corretora, Jefferson Rugik. “Não houve cortes de despesas, e mesmo os aumentos de impostos serão difíceis de passar no Congresso”, acrescentou.