Dólar oscila pouco com tensões no exterior e MP do governo em foco

O acordo também abordou os controles de exportação chineses para minerais de terras raras, mas deixou de fora o impasse em torno das remessas de chips dos EUA para China, sinalizando que o confronto entre os dois países ainda pode voltar a escalar.

"Existe uma percepção de que o resultado das negociações comerciais entre EUA e China em Londres foi bastante modesto e há uma preocupação sobre a fragilidade do relacionamento comercial daqui para frente", disse Leonel Mattos, analista de Inteligência de Mercado da StoneX.

O índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- caía 0,75%, a 97,716.

Por outro lado, havia outros fatores que impediam a moeda brasileira de sustentar ganhos nesta sessão. O aumento das tensões no Oriente Médio gerava aversão a ativos mais arriscados, com ações recuando no mundo todo.

Os EUA estão preparando uma retirada parcial de funcionários de sua embaixada no Iraque e permitirão que familiares de militares deixem locais no Oriente Médio devido ao aumento dos riscos de segurança na região, disseram fontes norte-americanas e iraquianas na quarta-feira.

"Os mercados começam o dia com aversão ao risco, apesar do fluxo de notícias mais construtivas sobre as perspectivas de inflação e o progresso nas negociações com a China. As tensões geopolíticas no Oriente Médio estão se intensificando novamente", disseram analistas do BTG em nota.