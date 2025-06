Economia do Reino Unido sofre em abril maior retração desde 2023 com impacto das tarifas dos EUA

Até o momento, o Reino Unido é a única grande economia que fechou um acordo comercial com os EUA, com objetivo isentá-la do aumento das tarifas de Trump sobre as importações de alumínio e aço. Uma taxa de 10% sobre as mercadorias continua em vigor.

Esta semana, os EUA e a China concordaram com um plano, sujeito à aprovação de Trump e de seu colega chinês Xi Jinping, para aliviar as tensões comerciais após dois dias de negociações em Londres.

Os dados mensais do PIB tendem a ser voláteis e alguns economistas observaram um padrão desde 2022, em que o PIB britânico é mais forte no primeiro trimestre de cada ano e mais fraco no segundo semestre, levantando questões sobre o ajuste sazonal desde a pandemia.

(Reportagem de Suban Abdulla e David Milliken)