Embraer estima demanda global para 10.500 aviões turboélice e jatos até 2044

"Muitas das mudanças estruturais desencadeadas pela pandemia provaram ser bastante duradouras cinco anos após o seu início", afirmou o presidente-executivo da divisão de aviação comercial da Embraer, Arjan Meijer, no comunicado. "Acreditamos que frotas mistas que combinem aeronaves 'narrowbody' de menor e maior porte são essenciais para esse crescimento de longo prazo", acrescentou.

Sobre as entregas, apesar do crescimento maior do mercado de aviação da China, América Latina e África nos próximos anos, o recebimento de jatos será liderado por clientes da América do Norte, com 2.680, seguidos por 1.990 para a Europa e Comunidade de Estados Independentes (CIS) e 1.500 para a China.

Já nos turboélices as entregas no período serão lideradas por 640 aviões para a região Ásia-Pacífico, 280 para América do Norte e 260 Europa e Comunidade de Estados Independentes (CIS).

(Por Alberto Alerigi Jr.)