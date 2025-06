Eneva pode antecipar contrato de térmica diante de atraso em leilão de reserva, diz CEO

A elétrica, de acordo com Cançado, ainda tem duas usinas contratadas, cujos contratos vencem em 2026 e 2027. Essas também poderiam participar do leilão de reserva de capacidade para serem contratadas em 2028.

"Temos cerca de 1 giga expirando entre 2026, 2027 e 2028. E ainda temos projetos novos", destacou o executivo.

Entre as alternativas para o lidar com o atraso no leilão de reserva de capacidade, o governo pode contratar unidades disponíveis que estão sem contratos, antecipar usinas e importar energia, disse o secretário-adjunto do Ministério de Minas e Energia, Fernando Colli, na véspera.

O ministério prevê abrir ainda neste mês uma consulta pública para realizar o leilão, enquanto vê o prazo "apertado" para o certame acontecer ainda em 2025, segundo Colli.

Cançado acredita que a consulta pode ser rápida.

"Temos quase certeza que o leilão vai ocorrer, a questão é quando, está se arrastando há algum tempo... historicamente, se tiver uma portaria hoje, estamos falando de um leilão no fim do ano", afirmou ele.