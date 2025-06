Fed deve retomar cortes de juros após dados de inflação e auxílio-desemprego

(Reuters) - O caminho do Federal Reserve para retomar os cortes na taxa de juros a partir de setembro parecia se ampliar nesta quinta-feira, depois que dois relatórios do governo dos Estados Unidos apontaram para uma inflação moderada e sinais de possível enfraquecimento no mercado de trabalho.

Os preços ao produtor dos EUA subiram 2,6% em maio em relação ao ano anterior, depois da alta de 2,5% em abril, informou o Departamento do Trabalho.

Após resultados melhores do que o esperado para a inflação ao consumidor, economistas estimam que a alta dos preços pelo indicador preferido do Fed -- o índice PCE -- provavelmente subiu em linha com a meta de 2% do Fed no mês passado.