Futuros de Wall Street recuam com tensões no Oriente Médio; Boeing cai

(Reuters) - Os futuros dos principais índices de Wall Street recuavam nesta quinta-feira, conforme os sinais de aumento das tensões no Oriente Médio pesavam sobre o sentimento e os investidores buscavam mais clareza em relação às recentes negociações comerciais entre Estados Unidos e China.

As ações da Boeing perdiam 7% no pré-abertura, depois que um avião da Air India com mais de 200 pessoas caiu na cidade de Ahmedabad, no oeste da Índia, e o site de rastreamento de aviação Flightradar24 mostrou que o avião era um Boeing 787-8 Dreamliner.

O presidente Donald Trump disse na quarta-feira que funcionários dos EUA estavam sendo retirados do Oriente Médio, pois pode ser um "lugar perigoso", acrescentando que os EUA não permitirão que o Irã tenha uma arma nuclear.