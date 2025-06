Governo corrige distorções com MP que compensa recuos no IOF, diz Haddad

O objetivo do governo é arrecadar em 2026 o equivalente a 5% do montante de R$800 bilhões em renúncias fiscais existentes atualmente, de acordo com o ministro, o que corresponde a R$40 bilhões.

Segundo ele, para alcançar a meta fiscal deste ano o governo conta com uma arrecadação de cerca de R$20 bilhões da medida editada na noite de terça-feira, além de pagamentos extraordinários de estatais e leilões de excedentes de petróleo do pré-sal.

Os valores oficiais de impacto da MP não foram apresentados pelo Ministério da Fazenda.

(Por Bernardo Caram, em Brasília)