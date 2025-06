Ibovespa fecha em alta com ajuda de Petrobras e MP do governo sob holofote

"No geral, o mercado está meio travado, à espera de mais clareza do lado fiscal e político", acrescentou.

No exterior, Wall Street fechou no azul, mas com variações modestas. O S&P 500 subiu 0,38%, com uma forte previsão de receita anual da Oracle contrabalançando preocupações com tensões no Oriente Médio e uma queda nas ações da Boeing.

DESTAQUES

- PETROBRAS PN avançou 2,25% e PETROBRAS ON subiu 2,76%, apesar da fraqueza do petróleo no exterior, que afetava o setor. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou mais cedo que, para alcançar a meta fiscal deste ano, o governo conta também com pagamentos extraordinários de estatais. No setor, BRAVA ON recuperou-se e fechou em alta de 0,44%, enquanto PRIO ON terminou com variação negativa de 0,21% e PETRORECONCAVO ON perdeu 0,53%.

- ITAÚ UNIBANCO PN valorizou-se 0,77%, em pregão misto para bancos, com agentes calculando os potenciais efeitos no setor com as mudanças em alíquotas da CSLL, tributação sobre ganhos com títulos atualmente isentos e mudança no imposto de aplicações financeiras. BRADESCO PN ganhou 0,98% e BANCO DO BRASIL ON subiu 0,09%, enquanto SANTANDER BRASIL UNIT caiu 0,86%. BTG PACTUAL UNIT encerrou com elevação de 2,56%.

- B3 ON caiu 1,96%, em meio a estimativas sobre o potencial efeito negativo no resultado da empresa de infraestrutura de mercado financeiro da MP 1.303, que entre outras mudanças altera alíquotas de CSLL a partir de 2026. O Itaú BBA estima um efeito negativo de 6% a 8% no lucro. XP INC, listada em Nova York, perdeu 4,32%, também tendo no radar a MP. O Itaú BBA calcula efeito negativo de cerca de 8% a 10% no lucro da XP com as mudanças. Já o UBS BB vê entre 2% e 7%.