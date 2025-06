Mapa Capital assume dívida de R$1,6 bi da Casas Bahia, diz fonte

Por Alberto Alerigi

SÃO PAULO (Reuters) - A gestora de participações Mapa Capital acertou acordo para adquirir as debêntures de segunda série da décima emissão da Casas Bahia, uma dívida de cerca de R$1,6 bilhão, conversível em ações, que vinha sendo negociada pela rede de varejo junto ao Bradesco e ao Banco do Brasil, disse uma fonte com conhecimento do assunto nesta quinta-feira.

"O acordo envolve apenas as debêntures da segunda série", afirmou a fonte, citando o acordo acertado pela Mapa com os bancos.