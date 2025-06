Minério de ferro cai enquanto mercado aguarda clareza nas negociações China-EUA

Por Amy Lv e Lewis Jackson

PEQUIM (Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro caíram nesta quinta-feira, com os investidores aguardando mais detalhes sobre as negociações comerciais entre os EUA e a China, mesmo com o presidente dos EUA, Donald Trump, dando um tom positivo.

O contrato setembro do minério de ferro mais negociado na bolsa de Dalian encerrou as negociações diurnas em queda de 0,21%, a 704 iuanes (US$98,05) a tonelada métrica.