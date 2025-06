MP que compensou IOF vai economizar R$ 15 bi até 2026, diz governo

Em nota enviada à imprensa nesta quinta-feira, o Ministério da Fazenda esclareceu que, no caso das despesas, a expectativa é de que, no restante de 2025, sejam economizados R$ 1,2 bilhão com o Atestmed, R$ 1,5 bilhão com o Comprev e R$ 1,6 bilhão com o Seguro Defeso — totalizando R$ 4,3 bilhões.

No caso de 2026, pelas estimativas do governo, serão economizados R$4,8 bilhões com o Pé de Meia, R$ 2,6 bilhões com o Atestmed, R$ 1,6 bilhão com o Comprev e R$ 1,7 bilhão com o Seguro Defeso — totalizando R$ 10,7 bilhões.

As medidas da MP buscam compensar o fato de o governo, em decreto publicado também na noite de quarta-feira, ter voltado atrás no aumento de alíquotas do IOF em algumas operações.