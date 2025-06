Preços ao produtor dos EUA sobem menos do que o esperado em maio

Nos 12 meses até maio, os preços ao produtor avançaram 2,6%, de 2,5% em abril.

Dados divulgados na quarta-feira mostraram que os preços ao consumidor aumentaram marginalmente em maio, refreados por gasolina e tarifas aéreas mais baratas em meio ao arrefecimento da demanda.

No entanto, economistas esperam que a inflação aqueça no segundo semestre do ano, à medida que os aumentos de preços relacionados às tarifas forem sendo transferidos para os produtos.

O Federal Reserve deve manter sua taxa de juros de referência na faixa de 4,25% a 4,50% na próxima quarta-feira, com expectativa de que o banco central dos EUA retome o afrouxamento da política monetária em setembro.

