Setor de acordos do Deutsche Bank está mais fraco do que o esperado, diz CEO

"Será mais fraco do que pensávamos inicialmente? Sim. Mas, para ser honesto, falamos de muitos negócios adiados, mas não cancelados", disse o CEO.

O número de acordos alcançados este ano diminuiu, uma vez que as tarifas impostas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, aos parceiros comerciais provocaram turbulência nos mercados e geraram preocupações com a desaceleração do crescimento econômico. Outros grandes bancos, incluindo o Bank of America, também alertaram sobre essa tendência.

Para o Deutsche, a receita de originação e consultoria registrou uma queda de 8% no primeiro trimestre após obter grandes ganhos nos últimos trimestres.

Sewing disse que a receita do negócio de renda fixa e câmbio, que é muito maior, crescerá no segundo trimestre em comparação com o ano anterior.

(Reportagem de Tom Sims)