Setor de seguros vai tentar reverter taxação de planos VGBL no Congresso

Por Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O setor de seguros reagiu mal a taxação de IOF sobre os planos de previdência privada como VGBL e segundo o presidente da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), Dyogo Oliveira, vai tentar reverter a medida junto ao Congresso Nacional.

O governo publicou na noite de quarta-feira, em edição extra do Diário Oficial da União, decreto que alterou parte dos aumentos do IOF anunciados no fim de maio e uma medida provisória que institui a tributação sobre ganhos com títulos atualmente isentos, altera o imposto de outras aplicações financeiras e prevê algumas medidas de contenção de despesas.