Taxas longas sobem após medidas fiscais do governo e jogo duro do Congresso

Além do mal-estar com a prioridade dada pelo governo à arrecadação, os agentes enxergaram um cenário de dificuldades para aprovação no Congresso.

“O mercado não quer que o governo taxe, ele quer ajuste pelo lado da despesa, não da receita. E se não houver acordo para esta compensação (da perda de receita com o IOF), isso vai escancarar o problema fiscal”, resumiu analista Laís Costa, da Empiricus Research.

No fim da manhã as taxas futuras tiveram um impulso adicional após o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), reconhecer que "o clima na Câmara não é favorável para o aumento de impostos com objetivo arrecadatório para resolver nossos problemas fiscais".

Motta informou que o colégio de líderes da Casa decidiu pautar a urgência para votação de um projeto de decreto legislativo que susta os efeitos do decreto publicado na véspera pelo governo, que trata das alíquotas do IOF. A votação da urgência em plenário está prevista para segunda-feira.

Se o Congresso sustar o decreto de IOF do governo, voltariam a vigorar as alíquotas do imposto vigentes antes das mudanças promovidas.

“Está havendo bastante notícia sobre a questão do IOF, e Motta está jogando duro em relação às propostas do (ministro da Fazenda, Fernando) Haddad”, pontuou Costa.