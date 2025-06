Ações de China e Hong Kong fecham em baixa com aversão a riscos após ataques israelenses ao Irã

XANGAI (Reuters) - As ações da China e de Hong Kong caíram nesta sexta-feira, refletindo as perdas nos mercados regionais, com os investidores correndo para ativos seguros em resposta aos ataques israelenses contra o Irã que aumentaram as tensões no Oriente Médio.

Israel lançou ataques contra o Irã nesta sexta-feira dizendo que tinha como alvo instalações nucleares, fábricas de mísseis balísticos e comandantes militares durante o início de uma operação prolongada para impedir que Teerã construa uma arma atômica.

No fechamento, o índice de Xangai teve queda de 0,75%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 0,72%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 0,59%.