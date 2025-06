Ações de petroleiras avançam na B3 com aumento da tensão no Oriente Médio

SÃO PAULO (Reuters) - As ações de empresas petrolíferas tinham uma sessão positiva na bolsa paulista nesta sexta-feira, em meio à disparada dos preços do petróleo no mercado internacional após Israel atacar o Irã, que prometeu retaliar.

Por volta de 11h50, Petrobras PN avançava 2,14% e Petrobras ON subia 2,6%, enquanto Brava Energia ON valorizava-se 2,54%, Prio ON tinha elevação de 1,74% e PetroReconcavo ON ganhava 2,24%.

No mesmo horário, o Ibovespa cedia 0,58%.