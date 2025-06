Ações europeias caem com escalada do conflito entre Israel e Irã

Israel lançou ataques contra o Irã, dizendo que havia atacado instalações nucleares e fábricas de mísseis. A notícia fez com que os ativos de risco globais caíssem e investidores se voltassem para ativos seguros tradicionais, como o dólar e o ouro.

Embora Washington tenha afirmado que não participou do ataque, o presidente dos EUA, Donald Trump, principal aliado de Israel, sugeriu que o Irã havia provocado o ataque ao resistir a um ultimato dos EUA em negociações para restringir seu programa nuclear.

"Se isso acabar rapidamente, veremos uma recuperação bastante rápida e os mercados basicamente estão considerando baixa a possibilidade de que isso se arraste", disse Patrick Armstrong, diretor de investimentos da Plurimi Wealth.

"Nossa opinião é que isso provavelmente terá vida muito curta, porque o Irã não está em posição de responder de forma significativa, dada a dinâmica de poder entre os dois países".

A maioria dos setores do STOXX 600 registrou perdas, com o de automóveis liderando as quedas, com baixa de 2,2%.

O setor de viagens e lazer também perdeu 2% -- com as operadoras de linhas aéreas ICAG, Lufthansa e Ryanair entre as de pior desempenho, já que muitas companhias aéreas deixaram o espaço aéreo sobre Israel, Irã, Iraque e Jordânia e os preços do petróleo bruto subiam.