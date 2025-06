Carteira de Treasuries do Japão não foi tópico nas reuniões com Bessent, diz ministro

"Meu entendimento é que o tópico dos Treasuries do Japão foi deixado comigo e com o secretário do Tesouro Bessent", disse ele. "Vou me abster de comentar sobre o que discutimos, mas não tivemos nenhuma troca específica sobre a carteira de Treasuries de Tóquio."

De acordo com os relatos da mídia, Yuichiro Tamaki, chefe de um pequeno partido de oposição, citou Ishiba como tendo dito que os dois países estavam discutindo os títulos dos EUA do Japão, quando Tamaki sugeriu que o Japão poderia ajudar a estabilizar os rendimentos dos Treasuries reinvestindo em títulos de longo prazo quando os atuais títulos vencerem.

Kato causou alvoroço no mês passado quando disse que o Japão poderia usar seus Treasuries como "uma carta" nas negociações comerciais com Washington. Posteriormente, ele esclareceu que Tóquio não tinha intenção de ameaçar vender Treasuries.

Nesta sexta-feira, Kato reiterou que o objetivo principal da carteira de Treasuries do Japão - a maior do mundo - é garantir que o país tenha liquidez suficiente para realizar transações cambiais quando necessário para estabilizar sua moeda.

(Reportagem de Makiko Yamazaki)