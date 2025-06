Confiança do consumidor dos EUA melhora em junho

As expectativas dos consumidores de inflação em 12 meses caíram de 6,6% em maio para 5,1%. As expectativas de inflação de longo prazo recuaram de 4,2% no mês passado para 4,1%.

Os preços do petróleo subiram mais de US$5 por barril nesta sexta-feira, atingindo máximas de vários anos, depois que os ataques israelenses às instalações nucleares iranianas alimentaram temores de retaliação e interrupção do fornecimento de petróleo bruto do Oriente Médio.

(Reportagem de Lucia Mutikani)