Dólar fecha estável no Brasil em dia de tensão após ataque de Israel ao Irã

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - As tensões geopolíticas no Oriente Médio, após Israel atacar o Irã, impulsionaram o dólar ao redor do mundo nesta sexta-feira, mas no Brasil a moeda norte-americana perdeu força ainda pela manhã e retornou para perto da estabilidade ante o real.

Além da disparada no exterior dos preços do petróleo -- produto importante da pauta exportadora brasileira --, a perda de força do dólar ante o real esteve relacionada à venda de moeda por alguns agentes, que aproveitaram as cotações mais elevadas da manhã.