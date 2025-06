Dólar devolve ganhos da sessão enquanto mercado ainda reage a tensões no Oriente Médio

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar à vista rondava a estabilidade ante o real nesta sexta-feira, devolvendo os ganhos do início da sessão impulsionados pela aversão ao risco em reação ao ataque de Israel sobre instalações nucleares e de mísseis do Irã, que elevou as tensões no Oriente Médio.

Às 12h36, o dólar à vista subia 0,05%, a R$5,5464 na venda.

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha alta de 0,07%, a R$5,560 na venda.