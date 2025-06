Executivo da Nippon Steel diz que empresa precisa de liberdade para gerenciar U.S. Steel, segundo jornal

(Reuters) - As ações da U.S. Steel caíam após um executivo da Nippon Steel afirmar ao jornal japonês Nikkei que a aquisição planejada da empresa exige "certo grau de liberdade de gestão" para avançar.

Os comentários foram feitos apesar de fontes terem informado à Reuters que um acordo com o governo dos Estados Unidos para aprovar a fusão das empresas já estava praticamente concluído.

"Sem um certo grau de liberdade de gestão, pode não ser possível chegar a um acordo com o governo dos EUA", disse o executivo, segundo o jornal, fazendo com que as ações da siderúrgica norte-americana caíssem 4%.