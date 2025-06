Futuros de Wall Street recuam após Israel atacar o Irã

Os ataques ocorrem poucos dias antes da sexta rodada planejada de negociações nucleares entre o Irã e os Estados Unidos. As tensões vinham aumentando à medida que os esforços do presidente dos EUA, Donald Trump, para chegar a um acordo nuclear com o Irã pareciam estar em um impasse.

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, chamou a ofensiva israelense de "ação unilateral" e disse que Washington não estava envolvido.

O futuro do S&P 500 caía 1,1%, enquanto o contrato futuro do Nasdaq 100 tinha queda de 1,38%, e o futuro do Dow Jones recuava 1,17%.

As ações das companhias aéreas recuavam, uma vez que o aumento dos preços do petróleo elevava as preocupações com os custos mais altos de combustível.

A Delta Air Lines caía 3,9%, a United Airlines perdia 4,8%, a Southwest Airlines recuava 2,5% e a American Airlines tinha baixa de 3,9%.

As ações de defesa subiam, com a Lockheed Martin avançando 4,7%, a RTX Corporation ganhando 5,5%, a Northrop Grumman em alta de 4,2% e a L3harris Technologies subindo 4,3%.