Gasolina cai 0,62% na 1ª quinzena de junho nos postos do Brasil, diz Ticket Log

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O preço médio da gasolina nos postos do Brasil caiu 0,62% na primeira quinzena de junho, ante a primeira quinzena de maio, após a Petrobras ter cortado o preço de seu combustível no início do mês, segundo dados do Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL) publicados nesta sexta-feira.

O recuo nos postos, que foi equivalente a R$0,04 o litro, levou o preço médio da gasolina a R$6,39 o litro, segundo o levantamento, com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Edenred Ticket Log.

O movimento ocorre após a Petrobras, principal produtora de combustíveis do Brasil, ter reduzido em 5,6%, ou R$0,17 o litro, o preço médio de sua gasolina vendida a distribuidoras a partir de 3 de junho, no primeiro corte de valores desse combustível desde outubro de 2023.