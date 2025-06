Goldman Sachs eleva Suzano para compra vendo recuperação potencial dos preços de celulose

(Reuters) - Analistas do Goldman Sachs elevaram a recomendação das ações da Suzano para compra ante neutra, bem como o preço-alvo dos papéis para R$65 ante R$63, conforme relatório a clientes no final da quinta-feira, citando potencial de recuperação cíclica dos preços de celulose e valuation atrativo.

"Nós acreditamos que é hora de comprar a Suzano", afirmaram Marcio Farid e equipe, citando que os preços da celulose estão próximos do custo marginal, o dólar se desvalorizou ante o real no acumulado do ano, o posicionamento setorial é bastante fraco e o preço está atrativo.

Eles afirmaram ter adotado um tom mais conservador em relação à ação desde que começaram a cobrir a empresa em setembro de 2021, uma vez que previam um ciclo de preços de celulose desafiador e prolongado e, mais recentemente, uma concorrência cada vez maior com o fornecimento local da China.