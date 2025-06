Ibovespa recua com aumento de tensão no Oriente Médio, Petrobras é contrapeso

Na cena brasileira, a equipe da Ágora apontou que investidores seguem atentos à falta de consenso entre o governo e o Congresso sobre medidas fiscais anunciadas recentemente.

DESTAQUES

- PETROBRAS PN avançava 2,96% e PETROBRAS ON subia 3,59%, apoiadas pela disparada dos preços do petróleo no exterior, em meio ao aumento das tensões no Oriente Médio. O barril de Brent saltava 7,02%, a US$74,23. A estatal também atualizou valor do dividendo por ação que será pago no próximo dia 20, para R$0,37 por ação de R$0,35 antes.

- VALE ON perdia 0,89%, contaminada pela aversão a risco global. O contrato mais negociado na bolsa de Dalian, na China, encerrou as negociações diurnas com declínio de 0,14%, a 703 iuanes (US$97,90) a tonelada.

- ITAÚ UNIBANCO PN cedia 1,09%, pressionado pelo clima negativo generalizado na bolsa paulista, com BRADESCO PN apurando queda de 1,21%, SANTANDER BRASIL UNIT registrando baixa de 0,94% e BANCO DO BRASIL ON perdendo 0,14%.

- MAGAZINE LUIZA ON recuava 3,88%, em meio ao avanço das taxas dos contratos de DI, contaminados pelo ambiente avesso a risco, o que minava ações de empresas sensíveis a juros. O índice do setor de consumo perdia 0,85%.