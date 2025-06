Ibovespa tem queda modesta com Petrobras amortecendo aversão a risco com Oriente Médio

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou com um declínio modesto nesta sexta-feira, com o avanço das ações de petroleiras, notadamente Petrobras, amortecendo a aversão a risco global em razão do aumento da tensão geopolítica após Israel atacar o Irã.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa cedeu 0,21%, a 137.516,31 pontos, de acordo com dados preliminares, após marcar 136.585,9 pontos na mínima e 137.799,95 pontos na máxima do dia.