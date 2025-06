Indústria e comércio da zona do euro sofrem grandes impactos em abril da turbulência tarifária

FRANKFURT (Reuters) - A indústria e o comércio da zona do euro sofreram grandes impactos em abril, provavelmente refletindo os anúncios de tarifas dos Estados Unidos e desafiando a visão de economistas de que o bloco está se mantendo bem diante da turbulência econômica.

A produção industrial caiu 2,4% em abril sobre o mês anterior, mais do que as expectativas já fracas de uma queda de 1,7% em pesquisa da Reuters com economistas, uma vez que todos os segmentos da indústria sofreram contração, mostraram dados da Eurostat nesta sexta-feira.

O comércio também sofreu, com o superávit dos 20 países que compartilham o euro caindo para apenas 9,9 bilhões de euros, em comparação com 37,3 bilhões de euros do mês anterior.