Lula pede que ONU assuma custos das forças de segurança no Haiti

O Haiti é comandado por um conselho de transição desde abril de 2024, quando o então primeiro-ministro, Ariel Henry, renunciou. Ele havia assumido o cargo em 2021, depois que o então presidente, Jovenel Moise, foi assassinado.

O país mergulhou em uma onda de violência desde então, agravando a situação de crise humanitária que se mantém desde o catastrófico terremoto de 2010 -- que deixou mais de 100 mil mortos -- com gangues dominando as cidades e portos e aeroportos fechados.

O Brasil chefiou uma missão de paz no Haiti por 13 anos, até 2017, quando a Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti (Minustah) foi encerrada. O país foi instado a assumir novamente uma força de segurança no Haiti, mas recusou, oferecendo apoio técnico. Uma Missão Multinacional de Apoio à Segurança (MSS) foi aprovada pela ONU em 2023, liderada pelo Quênia, mas tem em campo apenas cerca de 900 homens.

Lula anunciou ainda que o Haiti será um dos países selecionados para receber os primeiros projetos da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, que organizará um projeto de transferência de renda no país. O projeto terá recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que fará uma doação ao país.

De acordo com o banco, serão US$283 milhões a serem investidos em programas de transferência de renda, alimentação escolar, infraestrutura, entre outros. De acordo com o presidente do BID, Ilan Goldfajn, o banco trabalha com um grupo de ONGs e instituições das Nações Unidas para operacionalizar as ações.

"Não estamos esperando as condições perfeitas, porque temos aqui o país mais carente da região", disse Goldfajn, ao comentar que não era possível aguardar por uma solução para as questões de segurança antes de agir.