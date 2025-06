Mauro Cid é alvo de busca e depõe na PF por suspeita de buscar passaporte para fugir do país

Mauro Cid foi alvo de um mandado de busca e apreensão da PF no Setor Militar Urbano, local onde o delator mora em Brasília, conforme essa fonte.

O ex-ministro do Turismo Gilson Machado, que fez parte do governo Bolsonaro, foi preso nessa investigação, e endereços dele foram alvos de mandado de busca e apreensão, de acordo com a fonte.

"A Polícia Federal informa que cumpriu, nesta sexta-feira, dois mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva expedidos pelo Supremo Tribunal Federal. As ordens judiciais foram cumpridas em Recife/PE e Brasília/DF", disse a PF em nota, sem citar nominalmente os alvos da ação policial.

Na quinta-feira, Machado chegou a participar de uma agenda com Bolsonaro em Natal, capital do Rio Grande do Norte.

A Procuradoria-Geral da República chegou a pedir a prisão de Mauro Cid, segundo uma fonte da instituição, mas ele não chegou a ser detido.

A assessoria de comunicação do STF disse que a única informação repassada do gabinete do ministro Alexandre de Moraes é de que o colaborador não foi preso.