Mercado reduz projeções para dívida, mas piora resultado primário em 2025 e 2026, mostra Prisma

As estimativas para o resultado primário seguem distantes das metas estabelecidas pelo governo de déficit zero em 2025 e superávit de 0,25% do PIB em 2026.

A piora nas projeções veio na esteira de estimativas maiores para a despesa total do governo central. No relatório, houve aumentos na previsão para as despesas neste ano, a R$2,393 trilhões, de R$2,383 trilhões anteriormente, e no próximo, a R$2,567 trilhões, de R$2,545 trilhões em maio.

Para a receita líquida do governo, a expectativa mediana subiu para este ano e o próximo. A nova projeção indica a entrada de R$2,317 trilhões em 2025, contra R$2,313 trilhões estimados no mês anterior. Em 2026, o dado é visto em R$2,471 trilhões, contra R$2,464 trilhões projetados em maio.

O mercado tem demonstrado preocupação com a capacidade do governo de melhorar a trajetória das contas públicas, com dúvidas sobre a sustentação do arcabouço fiscal e a trajetória de gastos, enquanto o choque nos juros pelo Banco Central tende a elevar o custo da dívida pública.

Em busca de cumprir as regras fiscais deste ano, o governo anunciou no fim de maio uma contenção de R$31,3 bilhões em gastos de ministérios, anunciando também uma elevação de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) com impacto sobre empresas, operações de câmbio e previdência privada.

A mudança no IOF, no entanto, gerou enorme repercussão negativa no mercado e no Congresso, gerando um impasse, conforme a equipe econômica e líderes parlamentares entraram em negociações para substituir parte da proposta do governo com outras medidas.