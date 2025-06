Negociador de tarifas do Japão rejeita ideia de acordo parcial com os EUA

TÓQUIO (Reuters) - O Japão permanecerá firme em seu pedido de revisão das tarifas dos Estados Unidos e não aceitará um acordo parcial, disse o negociador-chefe de tarifas de Tóquio, Ryosei Akazawa, nesta sexta-feira.

"Um acordo parcial não é possível. Nosso objetivo é negociar um pacote abrangente que satisfaça tanto o Japão quanto os Estados Unidos", disse Akazawa a repórteres antes de partida para Washington.

Akazawa está indo para a sexta rodada de negociações tarifárias com os EUA para as conversas finais antes que o primeiro-ministro Shigeru Ishiba e o presidente dos EUA, Donald Trump, se encontrem no Canadá, durante reunião do G7.