Número de sondas de óleo e gás em operação nos EUA cai pela 7ª semana, diz Baker Hughes

A Baker Hughes disse que, com o declínio desta semana, a contagem atual representa 35 ou 6% abaixo do mesmo período do ano passado.

A contagem de sondas de petróleo caiu em três unidades para 439 nesta semana, seu nível mais baixo desde outubro de 2021, enquanto as sondas de gás caíram em uma unidade, para 113.

A contagem de sondas de petróleo e gás diminuiu cerca de 5% em 2024 e 20% em 2023, já que os preços mais baixos do petróleo e do gás nos EUA nos últimos dois anos levaram as empresas de energia a se concentrarem mais em aumentar os retornos aos acionistas e pagar dívidas em vez de aumentar a produção.

(Reportagem de Scott DiSavino)