ONS eleva projeção de chuvas para reservatórios hidrelétricos do Sudeste e Centro-Oeste

SÃO PAULO (Reuters) - O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) elevou nesta sexta-feira sua projeção semanal de chuvas que atingirão os reservatórios de importantes hidrelétricas em junho e fez um leve ajuste para baixo na carga de energia do país neste mês.

No Sudeste e Centro-Oeste, que reúnem os maiores reservatórios hidrelétricos, as chuvas serão equivalentes a 80% da média histórica em junho, versus 78% na semana anterior.

No Norte, as precipitações sobre as hidrelétricas serão equivalentes a 60% da média histórica em junho, um ponto percentual acima da semana anterior.