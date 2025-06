Petróleo sobe 7% com ataques aéreos entre Israel e Irã

O petróleo West Texas Intermediate dos Estados Unidos fechou a US$72,98 por barril, com alta de US$4,94, ou 7,62%. Durante a sessão, o WTI saltou mais de 14%, atingindo seu nível mais alto desde 21 de janeiro, a US$77,62.

Ambos os índices de referência tiveram seus maiores movimentos intradiários desde 2022, quando a invasão da Ucrânia pela Rússia causou um aumento nos preços da energia.

Israel disse que tinha como alvo as instalações nucleares do Irã, fábricas de mísseis balísticos e comandantes militares nesta sexta-feira, no início do que alertou que seria uma operação prolongada para evitar que Teerã construísse uma arma atômica. O Irã prometeu uma resposta severa.

Pouco depois do fechamento do mercado nesta sexta-feira, mísseis iranianos atingiram prédios em Tel Aviv, Israel, de acordo com vários relatos da mídia. Explosões também foram ouvidas no sul de Israel.

O presidente dos EUA, Donald Trump, pediu ao Irã que fizesse um acordo sobre seu programa nuclear para pôr fim aos "próximos ataques já planejados".

A National Iranian Oil Refining and Distribution Company disse que as instalações de refino e armazenamento de petróleo não foram danificadas e continuaram a operar.