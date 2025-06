Petróleo sobe quase 9% após ataques de Israel ao Irã

Por Seher Dareen

(Reuters) - Os preços do petróleo subiram quase 9% nesta sexta-feira, atingindo máximas de vários meses, depois que Israel lançou ataques contra o Irã, provocando uma retaliação iraniana e aumentando as preocupações sobre uma interrupção no fornecimento de petróleo no Oriente Médio.

Os contratos futuros do petróleo Brent subiam US$5,6, ou cerca de 8%, para US$75 por barril, por volta das 9h55 (horário de Brasília), depois de atingir uma máxima intradiária de US$78,50, o maior valor desde 27 de janeiro.