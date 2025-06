Serviços no Brasil crescem pelo 3º mês em abril com impulso de transportes por feriado e Lady Gaga

Com a terceira leitura mensal positiva, o setor acumulou no período ganho de 1,5% e está 0,2% abaixo do ponto mais alto da série alcançado em outubro de 2024. No entanto, mostrou perda de ritmo após altas de 0,9% em fevereiro e 0,4% em março.

Os resultados ficaram em linha com as expectativas em pesquisa da Reuters de, respectivamente, ganhos de 0,2% e 1,7%.

O avanço de abril no setor de serviços foi impulsionado pela atividade de transportes, que cresceu 0,5% e foi a única a ficar no azul no mês, de acordo com o IBGE.

O volume de transporte de passageiros subiu 1,8% em abril sobre março, impulsionado pelo feriado de quatro dias da Sexta-feira Santa, Páscoa e Tiradentes, de 18 a 21 de abril. No Rio de Janeiro, 23 de abril ainda foi feriado pelo Dia de São Jorge.

Luiz Almeida, analista da pesquisa no IBGE, citou também as possíveis compras antecipadas para o megashow de Lady Gaga no Rio de Janeiro em 23 de maio.

“Foi uma mês de abril de feriadão prolongado em nível nacional e houve um feriado ainda maior no Rio, e isso pode ter ajudado o segmento de transportes em geral", disse Almeida.